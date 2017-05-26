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26.05.2017 12:42 ГТРК «Тула» отмечает 90-летие радио и 60-летие телевидения Вести-Тула





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Директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов обратился к телезрителям и радиослушателям: «Вот и пришёл день большого юбилея. Тульскому телевидению – 60, областному радио – 90! Всех с праздником! Особые слова благодарности нашим ветеранам. Здоровья вам! Вы всегда наши желанные гости и авторитетные наставники. Могу с уверенностью сказать, что нынешний коллектив нашей телерадиокомпании – это профессиональная команда единомышленников. Наверное, в этом секрет успеха и нашего лидерства. Мы – большая и дружная семья ВГТРК: телеканал «Россия 1», телеканал «Россия 24», «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк». Спасибо, что смотрите и слушаете. Идём дальше!»



История тульского областного телевидения началась в Сталиногорске, как тогда назывался город Новомосковск. Телестудия в небольшом районном центре оказалась третьей в стране - после Московской и Ленинградской. 1 января 1957 года состоялся премьерный эфир - показ в черно-белой гамме мультфильма «Гуси-лебеди». Спустя месяц зрители увидели первый выпуск новостной программы.



До начала 90-х телевидение было областным, затем сменило статус на государственное и частично перебралось в бывший дом политпросвещения на Староникитской. Тогда и стало понятно, что пора полностью переводить вещание из Новомосковска в Тулу. Как только это случилось, особое место в сетке вещания заняли новости: сначала с ними раз в день знакомила программа «Репортёр», а с 2002 года - десять (по будням) ежедневных выпусков тульских «Вестей». Ровно столько выйдет в эфир и сегодня, в праздничный для ГТРК «Тула» день.



Сегодня - значимый день для телерадиокомпании «Тула». Мы отмечаем 90-летие радио и 60-летие телевидения. Официальные торжества начнутся в 15 часов в Тульском академическом театре драмы.Директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов обратился к телезрителям и радиослушателям: «Вот и пришёл день большого юбилея. Тульскому телевидению – 60, областному радио – 90! Всех с праздником! Особые слова благодарности нашим ветеранам. Здоровья вам! Вы всегда наши желанные гости и авторитетные наставники. Могу с уверенностью сказать, что нынешний коллектив нашей телерадиокомпании – это профессиональная команда единомышленников. Наверное, в этом секрет успеха и нашего лидерства. Мы – большая и дружная семья ВГТРК: телеканал «Россия 1», телеканал «Россия 24», «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк». Спасибо, что смотрите и слушаете. Идём дальше!»История тульского областного телевидения началась в Сталиногорске, как тогда назывался город Новомосковск. Телестудия в небольшом районном центре оказалась третьей в стране - после Московской и Ленинградской. 1 января 1957 года состоялся премьерный эфир - показ в черно-белой гамме мультфильма «Гуси-лебеди». Спустя месяц зрители увидели первый выпуск новостной программы.До начала 90-х телевидение было областным, затем сменило статус на государственное и частично перебралось в бывший дом политпросвещения на Староникитской. Тогда и стало понятно, что пора полностью переводить вещание из Новомосковска в Тулу. Как только это случилось, особое место в сетке вещания заняли новости: сначала с ними раз в день знакомила программа «Репортёр», а с 2002 года - десять (по будням) ежедневных выпусков тульских «Вестей». Ровно столько выйдет в эфир и сегодня, в праздничный для ГТРК «Тула» день.







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