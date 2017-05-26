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26.05.2017 12:41 Тульские «Вести» выходят в эфир при помощи самого современного оборудования Виктория Живейнова





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Это оборудование заставляет щекотать нервы. Почему? Потому что очень волнительно работать в прямом эфире, а с помощью него как раз наши корреспонденты могут выходить на связь со студией с места событий. Зовем мы такую аппаратуру просто – «рюкзак». Потому что все, что нужно для передачи картинки в прямой эфир, вмещается как раз...в рюкзак.



Материал отснят. Раньше корреспондент шел в специально оборудованный кабинет, выбирал нужные фрагменты интервью, записывал от руки тайм-коды интересных моментов. Потом возвращался за свой компьютер, писал текст. Все это занимало много времени.



На помощь пришло новое программное обеспечение! Отсматривать, выбирать, писать текст, вырезать из всей съемки необходимые моменты можно за своим компьютером. Более того, редактор видит на какой стадии подготовки находится сюжет и сразу вносит свои коррективы. А как только текст написан, монтажер собирает видео.



Корреспонденты написали сюжеты, монтажеры свели картинку и звук, теперь за работу берется выпускающая бригада «Вестей». У нас два аппаратно-студийных комплекса, с помощью которых мы и выходим в эфир. С помощью нашего оборудования мы могли бы транслировать каналы всего мира, если бы регламент позволял! И это все про оборудование, но за ним стоят люди. И сколь бы современной не была аппаратура - качество новостей все-таки зависит от дружной и сплоченной команды профессионалов!



Это так называемая «гоупрошка». Она используется не в каждой съемке. Но когда нужна оперативность - она наша микроскопическая помощница. Здесь, на земле. А в небе - квадрокоптер. Благодаря ему получаются объемные панорамы с высоты.Это оборудование заставляет щекотать нервы. Почему? Потому что очень волнительно работать в прямом эфире, а с помощью него как раз наши корреспонденты могут выходить на связь со студией с места событий. Зовем мы такую аппаратуру просто – «рюкзак». Потому что все, что нужно для передачи картинки в прямой эфир, вмещается как раз...в рюкзак.Материал отснят. Раньше корреспондент шел в специально оборудованный кабинет, выбирал нужные фрагменты интервью, записывал от руки тайм-коды интересных моментов. Потом возвращался за свой компьютер, писал текст. Все это занимало много времени.На помощь пришло новое программное обеспечение! Отсматривать, выбирать, писать текст, вырезать из всей съемки необходимые моменты можно за своим компьютером. Более того, редактор видит на какой стадии подготовки находится сюжет и сразу вносит свои коррективы. А как только текст написан, монтажер собирает видео.Корреспонденты написали сюжеты, монтажеры свели картинку и звук, теперь за работу берется выпускающая бригада «Вестей». У нас два аппаратно-студийных комплекса, с помощью которых мы и выходим в эфир. С помощью нашего оборудования мы могли бы транслировать каналы всего мира, если бы регламент позволял! И это все про оборудование, но за ним стоят люди. И сколь бы современной не была аппаратура - качество новостей все-таки зависит от дружной и сплоченной команды профессионалов!













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