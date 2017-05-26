Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



26.05.2017 12:41 Тульские «Вести» выходят в эфир при помощи самого современного оборудования
Виктория Живейнова



| фото |
Это так называемая «гоупрошка». Она используется не в каждой съемке. Но когда нужна оперативность - она наша микроскопическая помощница. Здесь, на земле. А в небе - квадрокоптер. Благодаря ему получаются объемные панорамы с высоты.

Это оборудование заставляет щекотать нервы. Почему? Потому что очень волнительно работать в прямом эфире, а с помощью него как раз наши корреспонденты могут выходить на связь со студией с места событий. Зовем мы такую аппаратуру просто – «рюкзак». Потому что все, что нужно для передачи картинки в прямой эфир, вмещается как раз...в рюкзак.

Материал отснят. Раньше корреспондент шел в специально оборудованный кабинет, выбирал нужные фрагменты интервью, записывал от руки тайм-коды интересных моментов. Потом возвращался за свой компьютер, писал текст. Все это занимало много времени.

На помощь пришло новое программное обеспечение! Отсматривать, выбирать, писать текст, вырезать из всей съемки необходимые моменты можно за своим компьютером. Более того, редактор видит на какой стадии подготовки находится сюжет и сразу вносит свои коррективы. А как только текст написан, монтажер собирает видео.

Корреспонденты написали сюжеты, монтажеры свели картинку и звук, теперь за работу берется выпускающая бригада «Вестей». У нас два аппаратно-студийных комплекса, с помощью которых мы и выходим в эфир. С помощью нашего оборудования мы могли бы транслировать каналы всего мира, если бы регламент позволял! И это все про оборудование, но за ним стоят люди. И сколь бы современной не была аппаратура - качество новостей все-таки зависит от дружной и сплоченной команды профессионалов!

















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.