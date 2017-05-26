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|26.05.2017 11:43 На Куликовом поле стартует XVII фестиваль авторской песни
|Вести-Тула
У слияния Дона и Непрядвы в селе Монастырщино сегодня начнется уже 17-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле», приуроченный ко Дню памяти Дмитрия Донского. В программе первого дня (а фестиваль будет продолжаться по воскресенье, 28 мая) – предварительное прослушивание, первый тур конкурса военной песни, гала-концерт гостей и жюри фестиваля, в 23 часа - митинг-реквием.
Среди участников - авторы и исполнители бардовской песни, члены творческих объединений, студенческих клубов авторской песни и клубов самодеятельной песни России и зарубежья. В составе жюри – именитые барды. Запланированы выступления популярных ансамблей и исполнителей.
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