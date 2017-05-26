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26.05.2017 10:06 85 тысяч юных жителей Тульской области безопасно и интересно отдохнут Полина Ермолаева





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«Орлёнок» - один из 24-х оздоровительных учреждений, которые в этом году вошли в реестр, и сейчас проходят так называемую приемку. Проверка готовности проводится весьма тщательно, ведь речь о безопасности детей! «Забота о здоровье детей, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, соблюдение противопожарных мер, антитеррористических мероприятий, охрана труда – основные предметы комплексных приёмок», - пояснила заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина.



Планируется, что этим летом в лагерях отдохнут не менее 85 тысяч юных жителей Тульской области. Причем, отдых им предстоит не только безопасный, но и интересный! По словам Левиной, «пройдут 24 профильные смены разного характера, они охватят более 3000 активных ребят».



В планах на это лето - более 750 многодневных походов, 10 палаточных лагерей и масса развлечений разработанных опытными педагогами.



Сегодня на территории оздоровительного лагеря «Орлёнок» непривычно тихо, но уже совсем скоро - 1 июня - всё вокруг заполнится ребячьими голосами. «Детишек будем принимать четыре смены по 21 дню, первый заезд 1 июня. По 145 детей отдохнут в каждую смену», - рассказала заведующая оздоровительным лагерем Жанна Малышева.«Орлёнок» - один из 24-х оздоровительных учреждений, которые в этом году вошли в реестр, и сейчас проходят так называемую приемку. Проверка готовности проводится весьма тщательно, ведь речь о безопасности детей! «Забота о здоровье детей, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, соблюдение противопожарных мер, антитеррористических мероприятий, охрана труда – основные предметы комплексных приёмок», - пояснила заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина.Планируется, что этим летом в лагерях отдохнут не менее 85 тысяч юных жителей Тульской области. Причем, отдых им предстоит не только безопасный, но и интересный! По словам Левиной, «пройдут 24 профильные смены разного характера, они охватят более 3000 активных ребят».В планах на это лето - более 750 многодневных походов, 10 палаточных лагерей и масса развлечений разработанных опытными педагогами.







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