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25.05.2017 18:34 Выпускники тульского лицея №2 талантливы не только в технических науках Мария Кузнецова





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Во втором лицее год как работает школа Шипунова. Кирилл Мамонов на последнем звонке поёт, хотя вообще технарь - призер олимпиады физтеха и олимпиады звезда. С вузом не определился, но это точно будет IT-сфера. Возможно, придет работать в тульскую оборонку. «КБП сильное предприятие, с хорошей материально-технической базой. Было бы интересно там поработать, посмотреть, как устроен ВПК страны», - говорит Кирилл.



По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «…есть большая надежда на молодое поколение туляков. Их знания, полученные за годы учебы, пригодятся не только региону, но и стране в целом».



Своих учеников Лидия Аслиян - директор лицея и учитель физики называет зайчиками, деточками и даже ангелами - они это помнят и шутят на последнем звонке. А она без шуток, как и все учителя, желает найти свое место.



Школьные фартуки и модные платья, актуальный макияж и обязательное сэлфи - выпускники могут показаться легкомысленными, но это не так. Спикеру областной думы они рассказали - многих привлекает оборонная промышленностьВо втором лицее год как работает школа Шипунова. Кирилл Мамонов на последнем звонке поёт, хотя вообще технарь - призер олимпиады физтеха и олимпиады звезда. С вузом не определился, но это точно будет IT-сфера. Возможно, придет работать в тульскую оборонку. «КБП сильное предприятие, с хорошей материально-технической базой. Было бы интересно там поработать, посмотреть, как устроен ВПК страны», - говорит Кирилл.По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «…есть большая надежда на молодое поколение туляков. Их знания, полученные за годы учебы, пригодятся не только региону, но и стране в целом».Своих учеников Лидия Аслиян - директор лицея и учитель физики называет зайчиками, деточками и даже ангелами - они это помнят и шутят на последнем звонке. А она без шуток, как и все учителя, желает найти свое место.













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