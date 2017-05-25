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|25.05.2017 16:06 Сегодня в Туле чествовали предпринимателей
|"Вести-Тула"
В День российского предпринимательства сегодня в стенах Тульского академического театра драмы прошло чествование отличившихся туляков. Здесь прошёл форум, посвящённый этой дате. Были организованы выставка-дегустация продукции тульских товаропроизводителей и гастрономических брендов, мастер-классы.
«Подобные мероприятия очень важны для бизнеса. Они подытоживают деятельность за год и позволяют увидеть, каких результатов добились тульские предприниматели. Кроме того, здесь можно получить информацию о тех мерах поддержки, которые регион оказывает малому и среднему бизнесу», - говорит председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.
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