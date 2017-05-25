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25.05.2017 15:54 В тульских школах сегодня прозвучали последние звонки "Вести-Тула"





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Глава региона приехал поздравить ребят с окончанием школы, и сделал памятную запись в специальной школьной тетради, на страницах которой пожелал ребятам успехов и призвал дерзать. Так же школьники смогли задать губернатору вопросы о его школьной жизни. Алексей Дюмин рассказал, что из-за большой занятости встречается со своими школьными друзьями редко, но связи с ними не теряет.



Слезы счастья родителей, объятия учителей, стихи первоклашек, и традиционные колокольчики, все это сегодня посвящается пять с половиной тысячам выпускников нашего региона, именно столько в этом году заканчивают школу. Последние звонки звенят сегодня в 276 учебных заведениях Тульской области.



За одиннадцать лет школьной жизни, каждый ученик слышит около четырех с половиной тысяч звонков. Такие подсчеты произвели выпускники Тульского центра образования № 3. Сегодня во время празднования своего последнего школьного звонка они поделились этой статистикой с губернатором Алексеем Дюминым.Глава региона приехал поздравить ребят с окончанием школы, и сделал памятную запись в специальной школьной тетради, на страницах которой пожелал ребятам успехов и призвал дерзать. Так же школьники смогли задать губернатору вопросы о его школьной жизни. Алексей Дюмин рассказал, что из-за большой занятости встречается со своими школьными друзьями редко, но связи с ними не теряет.Слезы счастья родителей, объятия учителей, стихи первоклашек, и традиционные колокольчики, все это сегодня посвящается пять с половиной тысячам выпускников нашего региона, именно столько в этом году заканчивают школу. Последние звонки звенят сегодня в 276 учебных заведениях Тульской области.













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