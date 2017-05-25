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НОВОСТИ | Общество



25.05.2017 12:50 Выпускников Новомосковского лицея обучили не только школьным предметам
Вести-Тула

Выпускников Новомосковского лицея обучили не только школьным предметам

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Для 5568 выпускников школ Тульской области сегодня прозвенел Последний звонок. Праздник прощания со школой состоялся и в Новомосковском лицее. Среди его выпускников - много победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, конкурса «Эврика» и «Лицеист года».

В этом году здесь 11 претендентов на медали! Четвёртый год подряд лицей входит в топ-500 лучших школ России, недавно стал победителем городской спартакиады школьников. Во всём этом большая заслуга и нынешних выпускников, отметивших праздничный день вместе со всеми лицеистами, педагогами, родителями.

«Нас здесь учили не только математике, русскому языку и литературе. Нас здесь учили жизни, доброте, мудрости», - говорит Дарья Сторчевая.
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