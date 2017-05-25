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25.05.2017 11:52 Мастер УК оштрафован за падение наледи с крыши на женщину Вести-Тула





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Установлено: в период с 19 января по 21 февраля текущего года он не организовал работу по очистке от снега и наледи крыши дома, расположенного на улице Ленина города Киреевска, а также установку ограждений опасных участков. В результате скопившаяся на кровле наледь упала на 54-летнюю местную жительницу. Женщина получила черепно-мозговую травму и ушибы. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.



Суд вынес приговор 42-летнему уже бывшему мастеру жилищно-эксплуатационной службы УК «Ваш дом». Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.Установлено: в период с 19 января по 21 февраля текущего года он не организовал работу по очистке от снега и наледи крыши дома, расположенного на улице Ленина города Киреевска, а также установку ограждений опасных участков. В результате скопившаяся на кровле наледь упала на 54-летнюю местную жительницу. Женщина получила черепно-мозговую травму и ушибы. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

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