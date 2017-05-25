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25.05.2017 09:35 Пристав о сносе «Дубравы»: Мы действуем на законных основаниях Вести-Тула





| фото | демонтаж известного тулякам загородного комплекса «Дубрава». Спустя 13 лет его работы, выяснилось, что капитальные постройки на этой земле незаконны. Договор аренды с собственником кафе расторгнут. По решению суда всё на территории должно быть зачищено в течение месяца. С раннего утра 24 мая судебные приставы приступили к описи имущества, хозяева сами начали разбирать ворота. Суд продолжался около двух лет.



Как сообщила начальник отдела-старший судебный пристав межрайонного ОСП по исполнению особых исполнительных производств города Тулы Жанна Булгакова, «по данному делу был неоднократный пересмотр решения, оно оставлено в силе. Сейчас исполнительное производство не приостановлено, никаких судебных актов в наш адрес не поступало. Мы действуем на законных основаниях».



Началсяизвестного тулякам загородного комплекса «Дубрава». Спустя 13 лет его работы, выяснилось, что капитальные постройки на этой земле незаконны. Договор аренды с собственником кафе расторгнут. По решению суда всё на территории должно быть зачищено в течение месяца. С раннего утра 24 мая судебные приставы приступили к описи имущества, хозяева сами начали разбирать ворота. Суд продолжался около двух лет.Как сообщила начальник отдела-старший судебный пристав межрайонного ОСП по исполнению особых исполнительных производств города Тулы Жанна Булгакова, «по данному делу был неоднократный пересмотр решения, оно оставлено в силе. Сейчас исполнительное производство не приостановлено, никаких судебных актов в наш адрес не поступало. Мы действуем на законных основаниях».







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