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24.05.2017 19:05 Сайт тульских студентов о славянах выиграл интеллектуальный марафон Вести-Тула





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Филолог и программист создали сайт Древославян.рф, где собрана информация об истории, культуре, языке славянских народов: от русских и украинцев до кашубов и силезцев. Как рассказала студентка факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого Валерия Марцинковская, «если нажать на какой-то народ, то там будет вся информация, которая у нас пока есть, об этом народе: кухня, костюмы, мифология, литература».



По словам студента математики, физики и информатики ТГПУ им. Л. Н. Толстого Дмитрия Ушакова, «сайт является полностью адаптивным, доступен на мобильных устройствах, на планшетах, на телевизоре – везде он будет смотреться хорошо и качественно».



Перед Днём славянской письменности и культуры в Москве прошёл финал всероссийского Кирилло-Мефодиевского интеллектуального марафона. В номинации «Лучший интернет-проект» победили тульские студенты.Филолог и программист создали сайт, где собрана информация об истории, культуре, языке славянских народов: от русских и украинцев до кашубов и силезцев. Как рассказала студентка факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого Валерия Марцинковская, «если нажать на какой-то народ, то там будет вся информация, которая у нас пока есть, об этом народе: кухня, костюмы, мифология, литература».По словам студента математики, физики и информатики ТГПУ им. Л. Н. Толстого Дмитрия Ушакова, «сайт является полностью адаптивным, доступен на мобильных устройствах, на планшетах, на телевизоре – везде он будет смотреться хорошо и качественно».





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