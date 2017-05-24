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24.05.2017 18:46 Юные хоккеисты из восьми стран съехались в Новомосковск на Кубок «ЕвроХима» Светлана Ковалькова





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Как рассказал представитель команды «Юнгадлер Маннгейм» (Германия) Андреас Метцелтин, «хоккей является спортом №1 в нашем городе, также мы играем в Чешской лиге. К этому турниру мы хорошо подготовились».



Во время открытия турнира детских хоккейных команд соперники вышли на лёд поприветствовать друг друга и показать свой боевой настрой. Дали старт соревнованиям почётные гости праздника. Среди них - знаменитый советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Борис Михайлов. По его словам, «это один из лучших детско-юношеских турниров в нашей стране. Будем ждать, что эти ребята будут выступать в будущем за нашу национальную команду».



Уже на протяжении восьми лет минерально-химическая компания «ЕвроХим» организовывает ледовые баталии. Последние пять лет соревнования проходят в Новомосковске. По словам начальника департамента общественных связей и коммуникаций АО МХК «ЕвроХим» Владимира Торина, «каждый год добавляется одна команда из другой страны. Мы получили несколько писем из Америки и Канады. Наверное, в следующем году будут играть и команды из-за океана».



Церемония закрытия турнира пройдёт в субботу, 27 мая, в день рождения Новомосковска. Тогда будет собрана международная детская команда из лучших игроков. В таком составе юные спортсмены встретятся на льду со звёздами советского и российского хоккея и сыграют дружеский матч.



На трибунах болельщики кричат на разных языках мира. За кубок этого года в Новомосковск приехали побороться юные хоккеисты из восьми стран: Россия, Казахстан, Финляндия, Литва, Бельгия, Щвейцария, Эстония, Германия.Как рассказал представитель команды «Юнгадлер Маннгейм» (Германия) Андреас Метцелтин, «хоккей является спортом №1 в нашем городе, также мы играем в Чешской лиге. К этому турниру мы хорошо подготовились».Во время открытия турнира детских хоккейных команд соперники вышли на лёд поприветствовать друг друга и показать свой боевой настрой. Дали старт соревнованиям почётные гости праздника. Среди них - знаменитый советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Борис Михайлов. По его словам, «это один из лучших детско-юношеских турниров в нашей стране. Будем ждать, что эти ребята будут выступать в будущем за нашу национальную команду».Уже на протяжении восьми лет минерально-химическая компания «ЕвроХим» организовывает ледовые баталии. Последние пять лет соревнования проходят в Новомосковске. По словам начальника департамента общественных связей и коммуникаций АО МХК «ЕвроХим» Владимира Торина, «каждый год добавляется одна команда из другой страны. Мы получили несколько писем из Америки и Канады. Наверное, в следующем году будут играть и команды из-за океана».Церемония закрытия турнира пройдёт в субботу, 27 мая, в день рождения Новомосковска. Тогда будет собрана международная детская команда из лучших игроков. В таком составе юные спортсмены встретятся на льду со звёздами советского и российского хоккея и сыграют дружеский матч.





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