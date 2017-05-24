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24.05.2017 18:09 Из Тульского перинатального центра выписали тройню Вести-Тула





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Рождение сразу троих детей - явление редкое, и выписка таких малышей всегда проходит в особом настроении. Вот и на этот раз поздравить счастливых родителей пришли не только родные и близкие, но и представители областного правительства, администрации города.



Три богатыря: Артем, Павел и Марк! Сегодня в областном перинатальном центре торжественно выписывали тройняшек. Малыши родились в семье Жековых. Для родителей Станислава и Светланы - дети долгожданные. То, что будет именно тройня, врачи выяснили еще до родов, а потому к такому событию медперсонал готовился особенно тщательно, ведь мальчики родились с приличным весом.Рождение сразу троих детей - явление редкое, и выписка таких малышей всегда проходит в особом настроении. Вот и на этот раз поздравить счастливых родителей пришли не только родные и близкие, но и представители областного правительства, администрации города.

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