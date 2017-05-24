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24.05.2017 17:00 В Туле начали снос «Дубравы» Вести-Тула





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С раннего утра судебные приставы приступили к описи имущества, а ещё до конца не верящие в такой поворот событий хозяева сами начали разбирать ворота. Владелец «Дубравы» поделился с журналистами своим видением сложившейся ситуации. По его словам, отстраиваясь, они, прежде всего, руководствовались буквой закона.



«Нам выдали разрешение, а сейчас говорят, что не имели право выдавать. Мы здесь причём? – удивляется собственник Паата Маглакелидзе. - Мы не поймём, в чём виноваты. Вы сами видите, какая здесь красота, людям нравится. Я даже предлагал забрать её себе, а не разрушать. Зачем рушить созданное? Пусть оно служит людям».



Сегодня начался демонтаж известного тулякам загородного комплекса «Дубрава». Спустя 13 лет его работы, выяснилось, что капитальные постройки на этой земле незаконны. Договор аренды с собственником кафе расторгнут, и по решению суда всё на территории должно быть зачищено в ближайшие дни.С раннего утра судебные приставы приступили к описи имущества, а ещё до конца не верящие в такой поворот событий хозяева сами начали разбирать ворота. Владелец «Дубравы» поделился с журналистами своим видением сложившейся ситуации. По его словам, отстраиваясь, они, прежде всего, руководствовались буквой закона.«Нам выдали разрешение, а сейчас говорят, что не имели право выдавать. Мы здесь причём? – удивляется собственник Паата Маглакелидзе. - Мы не поймём, в чём виноваты. Вы сами видите, какая здесь красота, людям нравится. Я даже предлагал забрать её себе, а не разрушать. Зачем рушить созданное? Пусть оно служит людям».





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