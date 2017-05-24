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24.05.2017 16:37 Плату за парковку в Туле подняли до 40 рублей в час Вести-Тула





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Теперь будет одна зона платного паркинга, и она заметно уменьшится. Но плата поднимется до 40 рублей за час. Плюс пересмотрены льготы. Так, многодетным семьям и инвалидам вместо бесплатных услуг предложены абонементы за полцены.



По словам начальника Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, «говорить о том, что создадутся проблемы для отдельных категорий граждан, считаю, неправильно. Тут просто вопрос выбора: если нет желания платить за парковочное место, то можно пройти 200 метров от места парковки. Если есть желание парковаться на магистральных улицах и в историческом центре Тулы, будь готов заплатить 40 рублей».



Платить и парковаться будем по-новому. Сегодня городская Дума обсудила и всё же приняла проект об изменении в организации платных парковок в Туле. Они появились в областном центре два года назад и до сих пор вызывают немало споров и возмущений. Проанализировав ситуацию и приняв во внимание предложения общественности, было решено внести изменения.Теперь будет одна зона платного паркинга, и она заметно уменьшится. Но плата поднимется до 40 рублей за час. Плюс пересмотрены льготы. Так, многодетным семьям и инвалидам вместо бесплатных услуг предложены абонементы за полцены.По словам начальника Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, «говорить о том, что создадутся проблемы для отдельных категорий граждан, считаю, неправильно. Тут просто вопрос выбора: если нет желания платить за парковочное место, то можно пройти 200 метров от места парковки. Если есть желание парковаться на магистральных улицах и в историческом центре Тулы, будь готов заплатить 40 рублей».







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