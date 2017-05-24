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НОВОСТИ | Общество



24.05.2017 15:56 Степашин: по расселению из аварийного жилья Тульская область не в двоечниках
Вести-Тула

Тульская область, как заметил Сергей Степашин, не в двоечниках

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Руководители Фонда содействия реформированию ЖКХ сегодня посетили микрорайон «Новая Тула». Вместе с главой региона они осмотрели одну из многоэтажек, построенную в рамках программы переселения. Дом предназначен для 252 семей из Киреевского района.

Все работы здесь уже закончены - подведены коммуникации, выполнено благоустройство, но из-за банкротства компании-застройщика «СУ-155» люди до сих пор не могут отпраздновать новоселье. Правительство Тульской области обратилось в Министерство строительства Российской Федерации с просьбой оказать содействие в оперативном проведении необходимых процедур по оформлению права собственности на квартиры для переселенцев.

Сегодня же губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин побывали в первом в Тульской области «доме образцового содержания» на проспекте Ленина. Это здание было построено в 1930 году, и сейчас является памятником архитектуры. Губернатор пообещал жителям найти внебюджетные средства на дальнейшее благоустройство двора.

Позже встреча продолжилась уже в стенах правительства региона, на совещании обсуждали тему расселения из аварийного жилья по области в целом. Тульская область, как заметил Сергей Степашин, не в двоечниках. Жители из 320 тысяч квадратных метров аварийного жилья уже расселены, причем обращений по качеству сравнительно немного, всего 14. Несмотря на положительную динамику, впереди - задача сложная. Как отметил Алексей Дюмин, без поддержки федерального центра ее не решить.

По словам Сергея Степашина, «это не новое аварийное жилье, как говорит наш президент, это действительно качественное жилье, и люди чувствуют, что их ожидания не обманули. Но при этом хочу отметить, что задачи, которые стоят до 1 сентября, а я уверен, что Тульская область обязана выполнить решение президента – придется переселить еще порядка 8 тысяч граждан, это чуть меньше половины того, что было переселено за эти несколько лет. Вы у нас в двоечники и троечники не попали - их называл президент на Госсовете».
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