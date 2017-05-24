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24.05.2017 13:26 Над выпуском тульских «Вестей» работает дружный коллектив технических сотрудников Кира Черьевская





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В этой «монтажке» кипят страсти. Жарко обсуждается и тема сюжета – победа «Арсенала» над «Спартаком» и дебош столичных болельщиков в Туле. И, конечно, видео в основном из социальных сетей. Удача, если всё находится быстро и материал удается вовремя смонтировать и выдать в эфир. Но по секрету скажу, что больше всего мы любим, когда всё снято по факту сразу на один носитель. Тогда монтаж будет быстрым и качественным! «Мы переживаем, вникаем во все темы, даем советы, спорим иногда с корреспондентами», - говорит монтажер тульского филиала ВГТРК Юлия Блинова.



Сегодня техника позволяет нашим коллегам делать просто чудеса. В том числе серьёзно исправлять картинку. Хотя ещё свежи в памяти наших коллег навыки работы с линейным монтажом. Даже аппаратура стоит на соседнем столе. По словам монтажера Натальи Знаменской, «…раньше всё делалось гораздо дольше, чем сейчас. На компьютере всё гораздо быстрее, удобнее и проще».



Готовые сюжеты выдают в прямом эфире режиссёры. Аппаратно-студийный комплекс, по-нашему АСК – святая святых телевидения! За огромным пультом сидят режиссёр, ассистенты, инженер, звукорежиссёр. «Хорошо, когда все спокойно, все сюжеты вовремя сделаны. Но когда приходится работать в экстренном режиме, а такое тоже иногда происходит, то получаешь такой выброс адреналина! Когда все получается, то чувствуешь удовлетворение от своей работы», - говорит режиссер тульского филиала ВГТРК Ольга Мельникова. Программа новостей – это работа команды! И результат зависит и от слаженности действий, и от каждого участника нашей команды.

Когда под рукой телефон с камерой – легко снять любое событие и выложить в социальные сети. И понеслась картинка, как говорится, куда глаза глядят. И если зоркий глаз журналиста она зацепила, то её дорога лежит в телевизионный эфир.В этой «монтажке» кипят страсти. Жарко обсуждается и тема сюжета – победа «Арсенала» над «Спартаком» и дебош столичных болельщиков в Туле. И, конечно, видео в основном из социальных сетей. Удача, если всё находится быстро и материал удается вовремя смонтировать и выдать в эфир. Но по секрету скажу, что больше всего мы любим, когда всё снято по факту сразу на один носитель. Тогда монтаж будет быстрым и качественным! «Мы переживаем, вникаем во все темы, даем советы, спорим иногда с корреспондентами», - говорит монтажер тульского филиала ВГТРК Юлия Блинова.Сегодня техника позволяет нашим коллегам делать просто чудеса. В том числе серьёзно исправлять картинку. Хотя ещё свежи в памяти наших коллег навыки работы с линейным монтажом. Даже аппаратура стоит на соседнем столе. По словам монтажера Натальи Знаменской, «…раньше всё делалось гораздо дольше, чем сейчас. На компьютере всё гораздо быстрее, удобнее и проще».Готовые сюжеты выдают в прямом эфире режиссёры. Аппаратно-студийный комплекс, по-нашему АСК – святая святых телевидения! За огромным пультом сидят режиссёр, ассистенты, инженер, звукорежиссёр. «Хорошо, когда все спокойно, все сюжеты вовремя сделаны. Но когда приходится работать в экстренном режиме, а такое тоже иногда происходит, то получаешь такой выброс адреналина! Когда все получается, то чувствуешь удовлетворение от своей работы», - говорит режиссер тульского филиала ВГТРК Ольга Мельникова. Программа новостей – это работа команды! И результат зависит и от слаженности действий, и от каждого участника нашей команды.











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