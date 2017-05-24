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НОВОСТИ | Общество



24.05.2017 12:54 В регионе до конца 2018 года газифицируют более 30 населенных пунктов
"Вести-Тула"



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До 2018 года в Тульской области голубое топливо должно прийти более чем в тридцать населенных пунктов. Об этом было заявлено накануне в главном офисе Газпрома в Москве, где подвели итоги программы газификации регионов России в прошлом году и поделились планами на ближайшее будущее. В 2016-ом в этот проект компания вложила более 25-ти миллиардов рублей.

Как рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев, «…условия для газификации созданы в 254 населенных пунктах. Это порядка 25,4 тысяч домовладений и квартир потенциально готовых к подключению и около 175 котельных».

Примерно такая же сумма заложена на программу этого года. Однако, часть технических работ, которые обеспечат потребителям доступ к газу, должны взять на себя власти в регионах и муниципалитетах и справляются с этим далеко не везде. О том, как проходят работы по газификации в регионе в вечернем выпуске тульских «Вестей» 20.45.
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