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24.05.2017 11:25 Туляк стал обладателем кубка «Братины» Кира Черьевская





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«Мы были самой молодой командой в лиге Уже в первый год побили все динамовские рекорды. Задача была в ¼ попасть, а мы взяли и выиграли турнир, ценой пота и крови», - рассказывает нападающий ХК «Динамо» Дмитрий Шевченко.



Начинал Дмитрий в щёкинском «Корде». В пять лет тренировался со взрослыми ребятами под руководством Николая Шаршукова, а в десять уже жил в интернате воскресенского «Химика». На ледовой арене «Тропик» Дмитрий тренируется во время отпуска и даже даёт мастер-классы для начинающих хоккеистов. В этот раз фотосессия с детьми и поздравление от знаменитого Игоря Тузика.



«Уверен, что с тем отношением к хоккею, которое есть сегодня в Тульской области, здесь не только появится профессиональная школа имени Якушева, но и вырастут новые мастера», - говорит вице-президент Федерации Хоккея России Игорь Тузик.



На ледовой арене в этот день состоялась товарищеская игра между «Тропиком», за который вышел Дмитрий Шевченко, и студентами. Но в составе каждой были совсем юные хоккеисты. И на их счету тоже были забитые шайбы.



Награда так награда! Сияющий кубок, обёрнутый динамовским шарфом, поражает своим размером и сразу же даёт понять, что завоевать его сложно, но можно! И яркий пример тому – успех подмосковного «Динамо», в котором играет наш земляк Дмитрий Шевченко.«Мы были самой молодой командой в лиге Уже в первый год побили все динамовские рекорды. Задача была в ¼ попасть, а мы взяли и выиграли турнир, ценой пота и крови», - рассказывает нападающий ХК «Динамо» Дмитрий Шевченко.Начинал Дмитрий в щёкинском «Корде». В пять лет тренировался со взрослыми ребятами под руководством Николая Шаршукова, а в десять уже жил в интернате воскресенского «Химика». На ледовой арене «Тропик» Дмитрий тренируется во время отпуска и даже даёт мастер-классы для начинающих хоккеистов. В этот раз фотосессия с детьми и поздравление от знаменитого Игоря Тузика.«Уверен, что с тем отношением к хоккею, которое есть сегодня в Тульской области, здесь не только появится профессиональная школа имени Якушева, но и вырастут новые мастера», - говорит вице-президент Федерации Хоккея России Игорь Тузик.На ледовой арене в этот день состоялась товарищеская игра между «Тропиком», за который вышел Дмитрий Шевченко, и студентами. Но в составе каждой были совсем юные хоккеисты. И на их счету тоже были забитые шайбы.











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