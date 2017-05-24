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НОВОСТИ | Общество



24.05.2017 11:01 Туляки вернулись с Дельфийских игр с золотыми медалями
София Гафарова



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Ради этого случая два юных домриста решили создать дуэт. Святослав Кайзер и Артём Лазарев выступали на Дельфийских играх в номинации классическое искусство в разных возрастных группах, и оба привезли по золотой медали. Говорят, что конкуренция была сильной, а участие далеко не первым.

«Дельфийские игры – это престижный форум искусств. Поэтому для меня это очень большая победа. Донской известен в музыкальных кругах своими домристами», - говорит учащийся детской школы искусств №1 города Донского Святослав Кайзер.

Поздравил и поблагодарил ребят и их преподавателей за успех губернатор Алексей Дюмин. Среди победителей Дельфийских игр оказался и самый юный участник тульской сборной, Михаил Панасюк, ученик областной музыкальной школы имени Райхеля. Он выступал в номинации «Электронный клавишный инструмент». Примечательно, что и домристы, и клавишник репетировали на инструментах, подаренных школам губернатором.

Фольклорный ансамбль «Вереница» из Тульского колледжа искусств имени Даргомыжского тоже покорили жюри и стали золотыми призерами. Тульская сборная стала пятой из 76 регионов страны по числу наград. Как рассказал директор исполкома национального Дельфийского совета России Артемий Понявин, «…представители Тульской области сумели завоевать четыре золотые медали. Это огромный рывок, который был сделан за последние два года. Важно отметить и то, что регион внес значимый вклад в общий зачет Центрального федерального округа. ЦФО в этом году по числу медалей занял первое место.

На встрече губернатору рассказали, что проект «Одаренные дети», который получит прописку в областной музыкальной школе имени Райхеля начнет свою работу уже 1 сентября. «Я уверен, что в Тульской области очень много талантливых детей. Их надо вовремя раскрыть и дать им дорогу», - отметил Алексей Дюмин.

От представителя Национальный дельфийский совет поступило предложение в адрес губернатора, в будущем провести престижные Дельфийские игры уже на тульской земле.

















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