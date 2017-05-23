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НОВОСТИ | Общество



23.05.2017 18:35 Книга Олега Золотарева удостоилась премии «Подводный мир»
"Вести-Тула"



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«Тарханкут – полуостров кораблекрушений». Книга нашего земляка морского исследователя Олега Золотарева удостоилась звание лауреата премии «Подводный мир». Такую награду на протяжении десяти лет вручает Конфедерация подводной деятельности России.

Тульские дайверы уже несколько лет проводят экспедиции на крымском полуострове. За это время материалов набралось на целую книгу. И вот этот труд высоко оценен специалистами. А рассказывает книга непосредственно о зарождении черноморского флота и роли туляков в этом.

«Тульские мастера ковали гвозди и другие металлические изделия. Их отправляли в Херсон целыми караванами. Большая часть оружии также изготавливалась на тульских заводах. Поэтому связь Черноморского флота с нашим городом – прямая. Отрадно, что такая книга была издана именно в Туле», - говорит лауреат премии «Подводный мир» Олег Золотарев.
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