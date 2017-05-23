Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



23.05.2017 18:19 Алексей Дюмин проинспектировал строительство социальных объектов в Туле
"Вести-Тула"



| фото |
Школу в микрорайоне Зеленстрой-2 и детский сад в Левобережном сдадут в срок. В этом подрядчики заверили губернатора. Сегодня Алексей Дюмин проинспектировал стройплощадки этих объектов.

92 рабочих трудится над возведением школы, рассчитанной на 600 детей. Строительство должно завершиться в декабре 2017-го года, а распахнёт свои двери она для учеников в сентябре 2018-го. В проекте помимо здания и два стадиона. Универсальная площадка и футбольное поле с естественным газоном.

«Это социально значимый объект. Микрорайон строится, расширяется, и потребность здесь в школе велика. Этот объект должен быть введён в срок», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Активно ведётся строительство и в Левобережном. Детский сад на 200 мест обещают сдать уже в феврале 2018-го года. В настоящее время на стройплощадке завершается заливка фундамента здания, ведутся работы по строительству цокольного этажа и подготовке к монтажу конструкций стен.

После посещения стройплощадки глава региона пообщался с местными жителями. На детской площадке гуляли мамы с детьми. Алексей Дюмин поинтересовался, есть ли нарекания по качеству домов, зашла речь и о детском садике для большого микрорайона.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.