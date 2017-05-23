НОВОСТИ | Общество







23.05.2017 18:19 Алексей Дюмин проинспектировал строительство социальных объектов в Туле "Вести-Тула"





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92 рабочих трудится над возведением школы, рассчитанной на 600 детей. Строительство должно завершиться в декабре 2017-го года, а распахнёт свои двери она для учеников в сентябре 2018-го. В проекте помимо здания и два стадиона. Универсальная площадка и футбольное поле с естественным газоном.



«Это социально значимый объект. Микрорайон строится, расширяется, и потребность здесь в школе велика. Этот объект должен быть введён в срок», — подчеркнул Алексей Дюмин.



Активно ведётся строительство и в Левобережном. Детский сад на 200 мест обещают сдать уже в феврале 2018-го года. В настоящее время на стройплощадке завершается заливка фундамента здания, ведутся работы по строительству цокольного этажа и подготовке к монтажу конструкций стен.



После посещения стройплощадки глава региона пообщался с местными жителями. На детской площадке гуляли мамы с детьми. Алексей Дюмин поинтересовался, есть ли нарекания по качеству домов, зашла речь и о детском садике для большого микрорайона.



Школу в микрорайоне Зеленстрой-2 и детский сад в Левобережном сдадут в срок. В этом подрядчики заверили губернатора. Сегодня Алексей Дюмин проинспектировал стройплощадки этих объектов.92 рабочих трудится над возведением школы, рассчитанной на 600 детей. Строительство должно завершиться в декабре 2017-го года, а распахнёт свои двери она для учеников в сентябре 2018-го. В проекте помимо здания и два стадиона. Универсальная площадка и футбольное поле с естественным газоном.«Это социально значимый объект. Микрорайон строится, расширяется, и потребность здесь в школе велика. Этот объект должен быть введён в срок», — подчеркнул Алексей Дюмин.Активно ведётся строительство и в Левобережном. Детский сад на 200 мест обещают сдать уже в феврале 2018-го года. В настоящее время на стройплощадке завершается заливка фундамента здания, ведутся работы по строительству цокольного этажа и подготовке к монтажу конструкций стен.После посещения стройплощадки глава региона пообщался с местными жителями. На детской площадке гуляли мамы с детьми. Алексей Дюмин поинтересовался, есть ли нарекания по качеству домов, зашла речь и о детском садике для большого микрорайона.









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