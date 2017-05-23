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23.05.2017 16:23 Туляки смогут воспользоваться «дачной амнистией» до 1 марта 2018 года "Вести-Тула"





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Если ранее заявителю достаточно было предъявить самостоятельно заполненную декларацию об объекте и правоустанавливающий документ на земельный участок, то теперь необходимо представить технический план здания, изготовление которого возлагается на кадастрового инженера.



Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства предоставляются на основании разрешения на строительство и проектной документации либо декларации об объекте недвижимости. После 1-ого марта 2018-ого года потребуется представить разрешение на его ввод в эксплуатацию.







«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2018-ого года, хотя упрощенный порядок легализации жилых домов и хозяйственных построек отменен.Если ранее заявителю достаточно было предъявить самостоятельно заполненную декларацию об объекте и правоустанавливающий документ на земельный участок, то теперь необходимо представить технический план здания, изготовление которого возлагается на кадастрового инженера.Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства предоставляются на основании разрешения на строительство и проектной документации либо декларации об объекте недвижимости. После 1-ого марта 2018-ого года потребуется представить разрешение на его ввод в эксплуатацию.

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