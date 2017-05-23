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23.05.2017 16:08 На Куликовом поле задержали «черного археолога» "Вести-Тула"





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Сорокалетний мужчина рано утром с металлодетектором и сапёрной лопатой отправился исследовать свежевспаханное поле. Его маневр засекли камеры наблюдения службы безопасности музея. Во время задержания у мужчины были конфискованы орудия поиска. Он сам выдал и обнаруженные им предметы.



Находки будут датированы, это позволит установить размер нанесенного государству ущерба от незаконных археологических работ. Материалы переданы в суд, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле».





«Черный копатель» задержан недалеко от нового музейного комплекса «Куликово поле». Им оказался житель Новомосковска.Сорокалетний мужчина рано утром с металлодетектором и сапёрной лопатой отправился исследовать свежевспаханное поле. Его маневр засекли камеры наблюдения службы безопасности музея. Во время задержания у мужчины были конфискованы орудия поиска. Он сам выдал и обнаруженные им предметы.Находки будут датированы, это позволит установить размер нанесенного государству ущерба от незаконных археологических работ. Материалы переданы в суд, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле».

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