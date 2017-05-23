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23.05.2017 15:35 Роспотребнадзор организовал «горячую линию» в связи с атакой клещей Вести-Тула





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При этом в ведомстве работает постоянно действующая «горячая линия». Также все вопросы по профилактике клещевых инфекций можно задать специалистам отдела эпиднадзора по телефонам: 55-55-50, 37-07-06, 37-33-25.



Всего в период с 15 по 21 мая с жалобами на присасывание клещей в медицинские учреждения региона обратились 87 человек, а с начала сезона – 303 человека (из них 108 детей).



Год от года становятся все актуальнее вопросы, связанные с обитающими на территории Тульской области клещами. Куда обращаться, если присосался клещ? Какие могут быть последствия? Где можно исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней? Более 200 вопросов и обращений от жителей региона поступило в ходе «горячей линии» по теме «Профилактика клещевых инфекций», организованной Управлением Роспотребнадора по Тульской области.При этом в ведомстве работает постоянно действующая «горячая линия». Также все вопросы по профилактике клещевых инфекций можно задать специалистам отдела эпиднадзора по телефонам: 55-55-50, 37-07-06, 37-33-25.Всего в период с 15 по 21 мая с жалобами на присасывание клещей в медицинские учреждения региона обратились 87 человек, а с начала сезона – 303 человека (из них 108 детей).

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