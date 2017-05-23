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23.05.2017 15:06 В Тульской драме поставили совместное детище Мамонтова и Поленова Вести-Тула





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Сегодня же в день премьеры она отмечает свой юбилей. Пьеса «Призраки Эллады» ставилась на малой сцене драматического театра. Оценить совместный проект Тульского академического театра драмы и музея-заповедника Василия Поленова можно сегодня и завтра в 18.30.



«В спектакле звучит музыка художника. И она зримая – она видна, поэтому декорации мы не перегружали. Пустая рамка заключительным аккордом превращается в полотно самого Поленова – это, пожалуй, основная мысль данной сценографии», - рассказала заслуженный работник культуры России, заведующая музыкальной частью театра, режиссер, композитор, педагог Лариса Козлова.



Совместное детище знаменитого российского предпринимателя и мецената и, как выясняется, драматурга Саввы Мамонтова и всемирно известного художника, а также музыканта и композитора Василия Поленова - пьесу «Призраки Эллады» сегодня впервые представят на тульской сцене артисты театра драмы. Режиссёр-постановщик этого спектакля – заведующая музыкальной частью театра, заслуженный работник культуры России Лариса Козлова.Сегодня же в день премьеры она отмечает свой юбилей. Пьеса «Призраки Эллады» ставилась на малой сцене драматического театра. Оценить совместный проект Тульского академического театра драмы и музея-заповедника Василия Поленова можно сегодня и завтра в 18.30.«В спектакле звучит музыка художника. И она зримая – она видна, поэтому декорации мы не перегружали. Пустая рамка заключительным аккордом превращается в полотно самого Поленова – это, пожалуй, основная мысль данной сценографии», - рассказала заслуженный работник культуры России, заведующая музыкальной частью театра, режиссер, композитор, педагог Лариса Козлова.

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