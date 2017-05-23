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23.05.2017 14:00 В ГТРК «Тула» выходят тематические программы на любой вкус Виктория Живейнова





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Каждый день на своей машине-блондинке Галина Моисеевна проезжает это место - Тульский кремль. Город самоваров и пряников стал ей родным, ближе, пожалуй, Мурманска, из которого она много лет назад переехала. Отличительная черта этого человека и её программ - удивительная доброта. «Очень хочется, чтобы детки верили в то, что добро есть и будет его ещё много», - говорит Цой.



Для детей и их родителей выходит программа «Я – мама». Ведет её София Гафарова, мама двух дочек с высшим педагогическим образованием. Ради детей она готова подняться под купол цирка, соревноваться в велоспорте с олимпийской чемпионкой Ольгой Слюсаревой, примерять парашют и прочувствовать все прелести кадетской жизни. А после съёмок торопится домой, где её ждут дочки.



«Моя младшая дочь как-то сказала, что самый любимый её день – когда я дома, - рассказала София. – Я постоянно об этом вспоминаю и стараюсь так планировать день, чтобы прийти домой не поздно, больше уделять внимание детям». Для журналиста самое трудное на съёмках - разговорить ребёнка. Для Софии же это не проблема. Главное, объясняет она, общаться с детьми на равных.



Другая наша коллега, Ирина Зарубина, выбрала для себя отнюдь не женскую тему для программы «Профессия – оружейник», хотя сама так не считает. «В своё время я целый год работала на Тульском оружейном заводе. Каждый туляк так или иначе причастен к оружейному делу. Это большая честь – рассказывать про знаменитых тульских оружейников», - говорит Ирина.



Про сельское хозяйство – «Агровестник». Про интересных и известных людей Тулы и области - программа «Портреты». Для любителей щекочущих нервы тем – «Во имя закона». О медицине рассказываем в «Будьте здоровы!». И каждую субботу сразу после утренних новостей мы готовы удивлять именно тем, что будет интересно именно вам.



Этого человека вдохновляет практически всё. Галина Моисеевна Цой - автор и ведущая программ «Добрые встречи» и «Город мастеров», а ещё - водитель со стажем. Садится в свою белую-белую машину и вперед - за впечатлениями!Каждый день на своей машине-блондинке Галина Моисеевна проезжает это место - Тульский кремль. Город самоваров и пряников стал ей родным, ближе, пожалуй, Мурманска, из которого она много лет назад переехала. Отличительная черта этого человека и её программ - удивительная доброта. «Очень хочется, чтобы детки верили в то, что добро есть и будет его ещё много», - говорит Цой.Для детей и их родителей выходит программа «Я – мама». Ведет её София Гафарова, мама двух дочек с высшим педагогическим образованием. Ради детей она готова подняться под купол цирка, соревноваться в велоспорте с олимпийской чемпионкой Ольгой Слюсаревой, примерять парашют и прочувствовать все прелести кадетской жизни. А после съёмок торопится домой, где её ждут дочки.«Моя младшая дочь как-то сказала, что самый любимый её день – когда я дома, - рассказала София. – Я постоянно об этом вспоминаю и стараюсь так планировать день, чтобы прийти домой не поздно, больше уделять внимание детям». Для журналиста самое трудное на съёмках - разговорить ребёнка. Для Софии же это не проблема. Главное, объясняет она, общаться с детьми на равных.Другая наша коллега, Ирина Зарубина, выбрала для себя отнюдь не женскую тему для программы «Профессия – оружейник», хотя сама так не считает. «В своё время я целый год работала на Тульском оружейном заводе. Каждый туляк так или иначе причастен к оружейному делу. Это большая честь – рассказывать про знаменитых тульских оружейников», - говорит Ирина.Про сельское хозяйство – «Агровестник». Про интересных и известных людей Тулы и области - программа «Портреты». Для любителей щекочущих нервы тем – «Во имя закона». О медицине рассказываем в «Будьте здоровы!». И каждую субботу сразу после утренних новостей мы готовы удивлять именно тем, что будет интересно именно вам.





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