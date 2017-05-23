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НОВОСТИ | Общество



23.05.2017 13:00 Загруженные дороги Большой Тулы будут асфальтировать по ночам
Вести-Тула

Загруженные дороги Большой Тулы будут асфальтировать по ночам

| фото |
Более полумиллиарда рублей в этом году потратят на ремонт дорог в Большой Туле. На крупных магистралях его будут вести по ночам. Этой ночью уже начали асфальтировать Красноармейский проспект. Всего же в областной столице приведут в порядок 105 участков дорог. Еще более 50 - на территории бывшего Ленинского района - отсыпят щебнем.

Заместитель главы администрации-начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин рассказал, что «на Красноармейском проспекте, Восточном обводе, Алексинском шоссе просто не реально работать днем, иначе мы остановим всю Тулу. Из больших объектов запланирован ещё ремонт Рязанской улицы, участка проспекта Ленина от Пушкинского проезда до улицы Мира, Новомосковского шоссе. На улицах поменьше стараемся работать днём».
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