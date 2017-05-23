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23.05.2017 12:18 В Туле создадут креативный индустриальный кластер Вести-Тула





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В кластере разместят музей станкостроения, который будет наполняться, в том числе, уникальными экспонатами тульской промышленности. Было заявлено, что само предприятие «Октава» продолжит свою деятельность. Химическое и гальваническое производство будет перенесено на Одоевское шоссе в Туле, а конструкторское бюро останется на прежней площадке.



Проекту создания креативного индустриального кластера на базе предприятия «Октава», который станет изюминкой не только региональной столицы, но и всей Тульской области, уделяется особое внимание. Это отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, проводя рабочее совещание по вопросу создания в Туле креативного индустриального кластера. В его рамках планируется организовать высшую техническую школу - центр повышения квалификации для работников оборонной промышленности.В кластере разместят музей станкостроения, который будет наполняться, в том числе, уникальными экспонатами тульской промышленности. Было заявлено, что само предприятие «Октава» продолжит свою деятельность. Химическое и гальваническое производство будет перенесено на Одоевское шоссе в Туле, а конструкторское бюро останется на прежней площадке.

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