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НОВОСТИ | Общество



23.05.2017 12:02 За одну ночь тульские музеи выполнили месячную норму по количеству посетителей
Елена Панова

За одну ночь тульские музеи выполнили месячную норму по количеству посетителей

| фото |
Здесь за стеклом заспиртованные рептилии, в колбах некая жидкость, и еще масса экспонатов, от которых становится, мягко говоря, не по себе. Это «Старая тульская аптека» - самый загадочный и мистический из городских музеев. Когда-то в доме номер 27 на Киевской жил и работал известный тульский аптекарь Фердинанд Белявский. Говорят, он не только был фармацевтом, но и проводил некие загадочные опыты.

В «Ночь музеев» в «Старой тульской аптеке» буквально проездом из Берлина оказалась художница Ника Кук. Она придумала маршрутный лист по музею, с каверзными вопросами.

Разговоры о высоком искусстве весь вечер вели в тульской третьяковке - Художественном музее. Здесь в постоянной экспозиции представлены шедевры знаменитых мастеров: в одном из залов несколько картин Айвазовского. В том числе знаменитый – «Сигнал бури». А это полотно написано Валентином Серовым. «Феб лучезарный» долгое время считался утраченным, пока не был случайно найден в бывшей дворянской усадьбе.

Музей оружия – это место, где история живет в буквальном смысле слова. А события складываются как детский пазл. В ночь музеев мероприятия были посвящены столетию Октябрьской революции. Здесь делали советский символ – красные гвоздики, в соседнем зале – поднимали спорные вопросы истории.

Побывать в музее в эту особую ночь стремятся даже те, кто не ходил в музей очень давно. А музейщики стараются придумать не просто экскурсии, а войти в образ. Ведь в темноте все предметы выглядят совсем не так, как при свете дня.













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