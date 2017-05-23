НОВОСТИ | Общество







23.05.2017 11:47 Щёкинские химики готовят будущих коллег со школьной скамьи Виталий Моторин





| фото |



Химия - наука сложная, по силам не многим, искать талантливых ребят предприятиям не просто, а потому подобные олимпиады, которые «Щёкиноазот» проводит уже более 10 лет, сегодня стали одной из ступеней подготовки будущих специалистов для компании.



Из 3500 сотрудников «Щёкиноазот» 800 моложе 35 лет. Эти цифры - лучшая иллюстрация того, какое внимание в компании уделяют молодым специалистам. Новые производства метанола и аммиака, серной кислоты и диметилового эфира, которые компания собирается открыть в ближайшие годы, значимость грамотных кадров лишь увеличат.



«Одновременно идёт внедрение пяти крупных проектов. Чтобы производства работали эффективно, необходимы грамотные, хорошо обученные кадры. Требования подготовки кадров у нас очень высокие, потому что современные технологии требуют даже от простого рабочего хорошей подготовки», - говорит директор по управлению персоналом и социальному развитию компании «Щекиноазот» Ирина Подчуфарова.



По словам методиста Щекинского политехнического колледжа Елены Матюшкиной, «студенты уже на 3-4 курсах имеют возможность трудоустроиться на «Щёкиноазот», а сотрудники предприятия являются у них руководителями курсовых работ, преддипломных проектов».



И, возможно, именно такая политика работы с кадрами при общем дефиците специалистов в химической промышленности позволила практически полностью избежать его на конкретном предприятии.



В школе или колледже, на контрольных, зачетах и экзаменах по химии, сокурсники и одноклассники списывают именно у этих ребят. Все они победители профильной олимпиады, организованной компанией «Щёкиноазот». В цепочках органических уравнений, соединениях веществ и химических реакциях разбираются эти мальчики и девочки намного лучше сверстников.Химия - наука сложная, по силам не многим, искать талантливых ребят предприятиям не просто, а потому подобные олимпиады, которые «Щёкиноазот» проводит уже более 10 лет, сегодня стали одной из ступеней подготовки будущих специалистов для компании.Из 3500 сотрудников «Щёкиноазот» 800 моложе 35 лет. Эти цифры - лучшая иллюстрация того, какое внимание в компании уделяют молодым специалистам. Новые производства метанола и аммиака, серной кислоты и диметилового эфира, которые компания собирается открыть в ближайшие годы, значимость грамотных кадров лишь увеличат.«Одновременно идёт внедрение пяти крупных проектов. Чтобы производства работали эффективно, необходимы грамотные, хорошо обученные кадры. Требования подготовки кадров у нас очень высокие, потому что современные технологии требуют даже от простого рабочего хорошей подготовки», - говорит директор по управлению персоналом и социальному развитию компании «Щекиноазот» Ирина Подчуфарова.По словам методиста Щекинского политехнического колледжа Елены Матюшкиной, «студенты уже на 3-4 курсах имеют возможность трудоустроиться на «Щёкиноазот», а сотрудники предприятия являются у них руководителями курсовых работ, преддипломных проектов».И, возможно, именно такая политика работы с кадрами при общем дефиците специалистов в химической промышленности позволила практически полностью избежать его на конкретном предприятии.





Читать @gtrktula

















