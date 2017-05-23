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НОВОСТИ | Общество



23.05.2017 10:55 Туляки рассказали губернатору о вопиющих случаях в ходе капремонта
Вести-Тула

Туляки рассказали губернатору о вопиющих случаях капремонта

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В 2017 году капитальный ремонт пройдет более чем в 1000 многоквартирных домах Тульской области. Планы реализации программы обсудили в правительстве региона. Всего до 2043 года капитальный ремонт запланирован в 10561 доме, за три года работы программы около 1500 многоэтажек уже отремонтировали. Но есть и вопиющие случаи, о которых жители региона сообщают губернатору.

В качестве примера Алексей Дюмин даже попросил воспроизвести видео из одной из социальных сетей, на котором видно, что мусор, оставшийся от демонтажа кровель, ответственные организации просто свалили близ дороги вместо того, чтобы вывезти его. «Сказали, что с октября прошлого года проводится предварительный отбор подрядных организаций. Можно оценить, насколько эффективно? Как пережили зиму дома, отремонтированные в 2016 году?» - поинтересовался губернатор у гендиректора Фонда капремонта Тульской области.

Константин Лопухов ответил, что «количество жалоб по качеству капремонта снизилось. Из 1400 домов есть 37 замечаний подрядным организациям. Они небольшие и будут устранены до 15 июня – где-то подкрасить, где-то дверь не работает».
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