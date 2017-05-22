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НОВОСТИ | Общество



22.05.2017 18:11 Следственный комитет заинтересовался бывшим главой МО Малаховское
"Вести-Тула"



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Бывшим главой муниципального образования Малаховское Заокского района заинтересовался следственный комитет. Против экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье превышение должностных полномочий. Следователи считают, что он издавал незаконные постановления позволяющие проводить махинации с земельными участками.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «…по версии следствия в 2014 году подозреваемый, являясь главой муниципального образования, изготавливал и подписывал постановления о присвоении адреса. Согласно постановлениям, земельные участки, расположенные на территории Заокского района, были поделены на более мелкие, с присвоением адреса каждому из них. Это дало возможность поставить на кадастровый учет участки меньшей площади. В результате действий подозреваемого муниципальному образованию был причинен ущерб, сумма которого будет установлена в ходе предварительного следствия».


















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