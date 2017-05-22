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НОВОСТИ | Общество



22.05.2017 16:05 Кимовские школьники приняли участие в легкоатлетических соревнованиях
Светлана Ковалькова



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В подобных соревнованиях главный твой соперник- это ты сам. Чтобы показать лучший результат, нужно постараться превзойти собственные возможности. Почти 300 школьников Кимовского района приняли участие в легкоатлетическом турнире на призы генерал-майора Лебедева.

Никита Кабанов - занимается лёгкой атлетикой уже семь лет. Он кандидат в мастера спорта и призёр международных соревнований. «Я занимают спортом шесть раз в неделю, по два часа в день. Всем рекомендую», - говорит Никита.

Всё больше молодых кимовчан осознают полезность спорта для здоровья. Ребята уверены, что сегодня быть спортивным это и модно. В программе соревнований бег на различные дистанции, толкание ядра и прыжки в длину. Они проходят ежегодно на призы генерал-майора ФСБ Владимира Лебедева. Команды-победители награждаются переходящими кубками. А дети, занявшие первые места в личном зачёте, отмечаются специальными призами- велосипедами.

Как рассказал Владимир Лебедев, «…идея проведения соревнований родилась семнадцать лет назад. В то время были сложности с воспитанием подрастающего поколения, было много беспризорников. Управление ФСБ России по Тульской области взяло шефство над Кимовской школой-интернатом. Тогда мы решили проводить подобные соревнования».

За последний год место соревнований стадион «Олимп» -преобразился, его реконструировали. Появилось современное футбольное поле, благодаря поддержке губернатора в прошлом году построили легкоатлетические дорожки. На сегодня Кимовский стадион включен в ежегодный календарь спортивных событий Тульской области.















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