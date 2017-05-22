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22.05.2017 15:59 От тульских школьников ждут хороших результатов ЕГЭ по физике Вести-Тула





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Традиционно больше всего школьников в Туле сдают обществознание, а на втором месте, что важно именно для Тульской области - физика. Сдают в Туле её традиционно неплохо. Как рассказала начальник Управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова, «в том году результаты были сходные с 2015 годом, однако по физико-математическому циклу средний порог по муниципалитету был выше, чем по ЦФО».



Новшества этого года незначительны и касаются, в основном, юридических аспектов проведения экзамена. Так, отныне документально закреплена ответственность руководителей разного уровня за те или иные виды нарушений.



Для проведения ЕГЭ в этом году задействуют около 1500 педагогов Тулы. Сегодня организацию единого госэкзамена и его расписание обсудили на оперативном совещании в городской администрации. Первыми к экзамену приступят те тульские школьники, которые выбрали географию и информатику, далее сдается математика, а последними – химия и история, 19 июня.Традиционно больше всего школьников в Туле сдают обществознание, а на втором месте, что важно именно для Тульской области - физика. Сдают в Туле её традиционно неплохо. Как рассказала начальник Управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова, «в том году результаты были сходные с 2015 годом, однако по физико-математическому циклу средний порог по муниципалитету был выше, чем по ЦФО».Новшества этого года незначительны и касаются, в основном, юридических аспектов проведения экзамена. Так, отныне документально закреплена ответственность руководителей разного уровня за те или иные виды нарушений.







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