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НОВОСТИ | Общество



22.05.2017 15:48 Спартаковские болельщики устроили в Туле ожидаемый погром
Александр Конов

Спартаковские болельщики устроили в Туле ожидаемый погром

| фото |
Тула готовилась к приезду спартаковских болельщиков, но визит «Спартака» в любой город не обходится без эксцессов. Порядка 6000-8000 тысяч гостей присутствовали на матче. Взрывались петарды, горели файеры, было несколько драк. Один из спартаковцев умудрился сорваться с ограждения, расположенного между двумя секторами.

После финального свистка спартаковцы высыпали на футбольное поле, сломали ворота, повредили газон и самое страшное – систему подогрева. Как рассказал директор МАУ «Арсенал», «ущерб ожидаемый, но ожидали, что будет гораздо больше. Порядка 160 кресел поломано, сломано двое ворот. Когда ломали ворота – задели подогрев поля».

По словам сотрудника ФК «Арсенал» по работе с болельщикам Михаила Максимова, проводилась «большая работа и полицией, и клубом, и администрацией города. Болельщики «Спартака» приехали сюда на позитивной ноте – они стали чемпионами. В целом, матч прошёл нормально. Главное, что мы победили, и есть огромный шанс остаться в Премьер-лиге».

У сотрудников стадиона есть неделя, чтобы подготовиться к стыковому матчу против красноярского «Енисея».
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