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22.05.2017 15:48 Музей оружия в «Ночь музеев» посетили около 15 тысяч человек "Вести-Тула"





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Ровно в 18 часов билеты начали раздавать бесплатно. Плюс в некоторых учреждениях культуры свободно проводили и мастер-классы. В Музей оружия уже на улице выстроилась внушительная очередь. Около 15 тысяч человек пришли сюда в день, а точнее ночь музеев.

Всего за шесть часов в тульских музеях побывало столько посетителей, сколько обычно проходит за месяц. В минувшие выходные местные учреждения культуры присоединились к всероссийской акции «Ночь музеев».Ровно в 18 часов билеты начали раздавать бесплатно. Плюс в некоторых учреждениях культуры свободно проводили и мастер-классы. В Музей оружия уже на улице выстроилась внушительная очередь. Около 15 тысяч человек пришли сюда в день, а точнее ночь музеев.











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