НОВОСТИ | Общество







22.05.2017 15:39 Каждая вторая проверка детских товаров выявляет нарушения "Вести-Тула"





| фото |



«Сегодня начала свою работу «горячая линия», посвященная безопасности детских товаров. Мы призываем туляков сообщать о некачественных детских товарах. Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 по будням по следующим телефонам: 8(4872) 37-39-71, 37-39-01, 37-13-94, 55-55-50. «Горячая линия» по детским товарам будет работать до 5 июня», - рассказывает заместитель начальника отдела защиты прав потребителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Елистратова.

Специалистами Роспотребнадзора по Тульской области в 2016 году изъято 2600 единиц детских товаров на сумму более трех миллионов рублей. Для сравнения, еще в 2015 году эти цифры были вполовину меньше. И несмотря на то, что ситуация на рынке обострилась, дополнительные проверки специалисты Роспотребнадзора могут только по обращениям граждан. Так что они призывают туляков быть активнее и помочь.«Сегодня начала свою работу «горячая линия», посвященная безопасности детских товаров. Мы призываем туляков сообщать о некачественных детских товарах. Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 по будням по следующим телефонам: 8(4872) 37-39-71, 37-39-01, 37-13-94, 55-55-50. «Горячая линия» по детским товарам будет работать до 5 июня», - рассказывает заместитель начальника отдела защиты прав потребителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Елистратова.









Читать @gtrktula

















