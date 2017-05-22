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22.05.2017 14:12 Под Узловой пьяный водитель «Лады» въехал в мотоцикл
Вести-Тула

Под Узловой пьяный водитель «Лады» въехал в мотоцикл

| фото |
Вечером 21 мая 2017 года на 123-м километре автодороги «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с мотоциклом «Irbis», под управлением молодого человека 1999 года рождения, который не имеет права управление транспортными средствами. Водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который с многочисленными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Пассажир мотоцикла, мальчик 2002 года рождения, от полученных травм скончался на месте, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.
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