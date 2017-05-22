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22.05.2017 10:54 По субботам тульские «Вести» рассказывают только о хорошем Олег Масальский, Виктория Живейнова





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«Это только хорошие новости. Мы стараемся дать как можно больше позитивной информации, ищем интересные истории, чтобы люди отвлеклись от бытовых проблем, от которых все устают в течение недели», - рассказала шеф-редактор Службы информационных программ Тульского филиала ВГТРК Екатерина Степанова.



Суббота начинается в понедельник - в этом убеждена ведущая и редактор выпусков Виктория Живейнова. Она автор многих тем, проходящих в эфире, сама выезжает на съемки, снимает сюжеты, анонсы. По словам Виктории, «в субботник выпусках мы стараемся давать как можно больше анонсов концертов, выставок, праздников. Все мы любим выходные, и я не исключение, поэтому стараюсь свой позитивный настрой на эти два дня передать зрителям».



Как мы находим информацию? Очень просто. Рассказываем о том, что интересно самим. Вот наш редактор Алла Викторовна Богославская пишет о дачном сезоне. Тема сегодня более чем просто актуальная. Какие могут быть опасности, как обработать участок от клещей, советы про рассаду, хозяйственные работы.



Сейчас популярна еще одна тема – летнего отдыха. Конечно, в субботу даем информацию про сельскохозяйственные ярмарки, про то, где в силу каких-либо причин перекрывают движение. В этой монтажной Мария Михальчева монтирует «Киноанонс». Это постоянная рубрика в субботу. Ведут ее Светлана Ковалькова и Анастасия Октябрьская. Мелодрамы, комедии, триллеры, боевики и даже ужасы - под пристальным вниманием этих милых девушек. Работа над выпусками кипит и сейчас, чтобы в субботу 8 и 11.20 утра зарядить вас хорошим настроением.



8 утра, суббота. Ах, как же хочется подольше поспать в выходные! А для ранних пташек мы уже в эфире. О чем можно рассказать в это время? Да обо всем, но вы не увидите криминала и тяжелых социальных тем. Аварии, происшествия, погодные катаклизмы – это все не сейчас. Суббота – тот редкий день, когда можно и нужно говорить только о хорошем.«Это только хорошие новости. Мы стараемся дать как можно больше позитивной информации, ищем интересные истории, чтобы люди отвлеклись от бытовых проблем, от которых все устают в течение недели», - рассказала шеф-редактор Службы информационных программ Тульского филиала ВГТРК Екатерина Степанова.Суббота начинается в понедельник - в этом убеждена ведущая и редактор выпусков Виктория Живейнова. Она автор многих тем, проходящих в эфире, сама выезжает на съемки, снимает сюжеты, анонсы. По словам Виктории, «в субботник выпусках мы стараемся давать как можно больше анонсов концертов, выставок, праздников. Все мы любим выходные, и я не исключение, поэтому стараюсь свой позитивный настрой на эти два дня передать зрителям».Как мы находим информацию? Очень просто. Рассказываем о том, что интересно самим. Вот наш редактор Алла Викторовна Богославская пишет о дачном сезоне. Тема сегодня более чем просто актуальная. Какие могут быть опасности, как обработать участок от клещей, советы про рассаду, хозяйственные работы.Сейчас популярна еще одна тема – летнего отдыха. Конечно, в субботу даем информацию про сельскохозяйственные ярмарки, про то, где в силу каких-либо причин перекрывают движение. В этой монтажной Мария Михальчева монтирует «Киноанонс». Это постоянная рубрика в субботу. Ведут ее Светлана Ковалькова и Анастасия Октябрьская. Мелодрамы, комедии, триллеры, боевики и даже ужасы - под пристальным вниманием этих милых девушек. Работа над выпусками кипит и сейчас, чтобы в субботу 8 и 11.20 утра зарядить вас хорошим настроением.







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