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НОВОСТИ | Общество



19.05.2017 17:13 «Ростелеком» познакомил тульское бизнес-сообщество с облачными услугами
Вести-Тула

«Ростелеком» познакомил тульское бизнес-сообщество с облачными услугами

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«Ростелеком» 18 мая презентовал тульским предпринимателям свои современные облачные ИТ-решения. Представители компании рассказали бизнесменам про услуги «Новой телефонии», «Wi-Fi для бизнеса», корпоративной мобильной связи, виртуального ЦОД и «Видеонаблюдения». Основной акцент был сделан на информационную безопасность, как стратегическое направление развития бизнеса.

Представленные решения помогают предпринимателям значительно снизить капитальные расходы на приобретение и обслуживание ИТ-оборудования и сосредоточиться на ведении собственного бизнеса. Для организации этих услуг используется инфраструктура «Ростелекома».

Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов: «Миграция в облако помогает компаниям снизить издержки и сократить риски, связанные с эксплуатацией IT-систем. Высокая надежность облачной платформы «Ростелекома» в сочетании с доступной стоимостью услуг позволяет нашим клиентам эффективно решать свои бизнес-задачи без значительных вложений в собственную IT-структуру».

Генеральный директор детского технопарка «Мануфактория» Алексей Давлетшин: «Считаю логичным и правильным передавать ответственность за содержание ИТ-систем крупным провайдерам, которые на этом специализируются. Именно такие компании, как «Ростелеком», за счет развитой инфраструктуры и собственных каналов связи могут предлагать бизнесу очень интересные облачные решения по качеству и по стоимости».

В ходе мероприятия в специально оборудованной демо-зоне желающие могли протестировать все представленные на презентации сервисы, оценить их удобство и получить консультацию у экспертов «Ростелекома».
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