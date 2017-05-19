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19.05.2017 17:13 «Ростелеком» познакомил тульское бизнес-сообщество с облачными услугами Вести-Тула





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Представленные решения помогают предпринимателям значительно снизить капитальные расходы на приобретение и обслуживание ИТ-оборудования и сосредоточиться на ведении собственного бизнеса. Для организации этих услуг используется инфраструктура «Ростелекома».



Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов: «Миграция в облако помогает компаниям снизить издержки и сократить риски, связанные с эксплуатацией IT-систем. Высокая надежность облачной платформы «Ростелекома» в сочетании с доступной стоимостью услуг позволяет нашим клиентам эффективно решать свои бизнес-задачи без значительных вложений в собственную IT-структуру».



Генеральный директор детского технопарка «Мануфактория» Алексей Давлетшин: «Считаю логичным и правильным передавать ответственность за содержание ИТ-систем крупным провайдерам, которые на этом специализируются. Именно такие компании, как «Ростелеком», за счет развитой инфраструктуры и собственных каналов связи могут предлагать бизнесу очень интересные облачные решения по качеству и по стоимости».



В ходе мероприятия в специально оборудованной демо-зоне желающие могли протестировать все представленные на презентации сервисы, оценить их удобство и получить консультацию у экспертов «Ростелекома».



«Ростелеком» 18 мая презентовал тульским предпринимателям свои современные облачные ИТ-решения. Представители компании рассказали бизнесменам про услуги «Новой телефонии», «Wi-Fi для бизнеса», корпоративной мобильной связи, виртуального ЦОД и «Видеонаблюдения». Основной акцент был сделан на информационную безопасность, как стратегическое направление развития бизнеса.Представленные решения помогают предпринимателям значительно снизить капитальные расходы на приобретение и обслуживание ИТ-оборудования и сосредоточиться на ведении собственного бизнеса. Для организации этих услуг используется инфраструктура «Ростелекома».Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов: «Миграция в облако помогает компаниям снизить издержки и сократить риски, связанные с эксплуатацией IT-систем. Высокая надежность облачной платформы «Ростелекома» в сочетании с доступной стоимостью услуг позволяет нашим клиентам эффективно решать свои бизнес-задачи без значительных вложений в собственную IT-структуру».Генеральный директор детского технопарка «Мануфактория» Алексей Давлетшин: «Считаю логичным и правильным передавать ответственность за содержание ИТ-систем крупным провайдерам, которые на этом специализируются. Именно такие компании, как «Ростелеком», за счет развитой инфраструктуры и собственных каналов связи могут предлагать бизнесу очень интересные облачные решения по качеству и по стоимости».В ходе мероприятия в специально оборудованной демо-зоне желающие могли протестировать все представленные на презентации сервисы, оценить их удобство и получить консультацию у экспертов «Ростелекома».

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