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НОВОСТИ | Общество



19.05.2017 16:37 Более 350 волонтеров обеспечивали работу «Студенческой весны» в Туле
"Вести-Тула"



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Для того, чтобы обеспечить проведение фестиваля «Российская студенческая весна» в оружейной столице работало более 350 волонтеров - логисты, помощники в организации работы на концертных площадках, служба питания, пресс-центр, протокольно-наградной отдел. Причем, часть из них приехала из других регионов.

«Это моя вторая «Студенческая весна», и первая, где я волонтер. В организации разных крупных мероприятий есть свои минусы и плюсы. Надо объективно к этому подходить, понимать, что это такой живой организм, который работает, движется», - говорит волонтер из Санкт-Петербурга Мария Сорока.

Как доехать, где разместить, как перевезти реквизит и где отрепетировать номер. К волонтерам обращаются с совершенно разными вопросами. Так что звук рации и телефонные звонки в центре логистики не утихают не на минуту. Каждому из организаторов приходится держать в голове огромный объем информации.

«У нас было тридцать девять отелей, восемь концертных площадок и плюс площадка на открытии в Тульском кремле. Участников обслуживало порядка ста автобусов. Помимо перевозки самих участников, было много вопросов по перевозке реквизита. Работали в круглосуточном режиме», - рассказывает координатор службы транспорта и логистики фестиваля «Российская студенческая весна» Илья Тихомиров.



















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