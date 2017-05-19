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НОВОСТИ | Общество



19.05.2017 16:12 В «Петровском квартале» в 2017 году сдадут вторую очередь строительства
Светлана Ковалькова

В «Петровском квартале» в 2017 году сдадут вторую очередь строительства

| фото |
«Петровский квартал» расположен в Привокзальном округе города Тулы на берегу пруда в экологически безопасной зоне, вдали от вредных производств и предприятий. Автобусная остановка расположена в самом микрорайоне, где курсируют городские автобусы и маршрутные транспортные средства. Они позволяют добраться из «Петровского квартала» до центра города минут за 15.

Как рассказал руководитель объединений ГК «Стройальянс» и холдинга «Егорьевский» Валентин Бочков, «на фоне новостроек «Петровский квартал» выделяется тем, что в прошлом году мы полностью сдали 14 домов, 35 тысяч квадратных метров жилья, заселили более 900 семей».

Микрорайон называют квартал-курорт, квартал здоровья, квартал романтики. И всё это уже реализовывается на практике. По словам Бочкова, «мы стараемся предоставить всю необходимую для жителей инфраструктуру: парк, спортивные площадки, строится детский сад, физкультурно-оздоровительный центр будет располагаться на берегу пруда. Будет и соединение Одоевского шоссе и улицы Чмутова».

В этом году в «Петровском квартале» будет сдана вторая очередь строительства - два форплекса, четыре пятиэтажных дома этим летом и осенью ещё два дома. Всего 530 семей справят новоселье. На сегодня продолжается строительство и третьей очереди. Также активно обустраивается территория. И все прелести пляжного отдыха жители смогут ощутить уже в этом сезоне. Где ещё в Туле можно просто так выйти из своих квартир и сразу загорать и купаться?!













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