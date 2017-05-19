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НОВОСТИ | Общество



19.05.2017 15:50 В Туле Безруков рассказал о мечте поставить спектакль по Толстому
Вести-Тула

В Туле Безруков рассказал о мечте поставить спектакль по Толстому

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«Любите искусство в себе, а не себя в искусстве», - словами Станиславского ответил на вопрос студентов об успехе народный артист России Сергей Безруков. Творческая встреча с любимым актёром прошла в рамках программы «Всероссийской студенческой весны» в Тульском театре драмы. Молодёжь горячо и шумно встретила Безрукова и засыпала различными вопросами: от таких, как прошла его студенческая жизнь, до отношения к обязательному ЕГЭ по литературе. И, конечно, не обошлось без просьб исполнить любимые стихи и песни.

В беседе с журналистами Сергей Безруков признался, что давно мечтает поставить спектакль по Толстому в Московском губернском театре, художественным руководителем которого он является. И приезд в Тулу только усилил творческое желание. Относительно планов в кино рассказал, что этим летом начнутся съёмки нового фильма, где, как признался Безруков, он сыграет не характерную для себя роль. Какую - держит в тайне, удалось только выяснить, что картина будет по произведению Сергея Довлатова.

Что касается «Студенческой весны», считает, что это отличная возможность для ребят найти себя. «У кого-то не хватает таланта, но всё возможно развивать. Самое главное, чтобы были наставники, которые посоветуют и порекомендуют, - сказал Безруков. – Здесь на конкурсе очень много хороших ребят и девчонок, желаю им успехов».
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