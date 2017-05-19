НОВОСТИ | Общество







19.05.2017 15:49 К тульским музейщикам приехали коллеги из Сербии "Вести-Тула"





| фото |



Завтра сербские гости отправятся к месту Куликовской битвы, чтобы посмотреть недавно открывшуюся экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». Цель конференции – расширить научное сотрудничество между российскими учеными и сербскими. Поскольку в истории наших стран есть общее. Так, например, историки проводят параллели между Куликовской битвой и сражением на Косовом поле в Сербии. Оно произошло на девять лет позже, но тоже носила освободительный характер.



«Я не в первый раз в Тульской области. Очень рад, что смогу посмотреть новую экспозицию на Куликовом поле. В Москве мне говорил, что это самая хорошая выставка в России», - говорит археолог, советник музея Воеводины в городе Нови Сад Станко Трифунович.



В эти дни в Москве в Институте археологии Российской академии наук проходит Вторая российско-сербская конференция. Сегодня делегация из её представителей приехала в Тулу. И не случайно. Один из её организаторов – музей «Куликово поле».Завтра сербские гости отправятся к месту Куликовской битвы, чтобы посмотреть недавно открывшуюся экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». Цель конференции – расширить научное сотрудничество между российскими учеными и сербскими. Поскольку в истории наших стран есть общее. Так, например, историки проводят параллели между Куликовской битвой и сражением на Косовом поле в Сербии. Оно произошло на девять лет позже, но тоже носила освободительный характер.«Я не в первый раз в Тульской области. Очень рад, что смогу посмотреть новую экспозицию на Куликовом поле. В Москве мне говорил, что это самая хорошая выставка в России», - говорит археолог, советник музея Воеводины в городе Нови Сад Станко Трифунович.











Читать @gtrktula

















