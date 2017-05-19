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19.05.2017 15:25 В Тульском избиркоме подписали документ о сотрудничестве "Вести-Тула"





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Их обсуждали сегодня представители тульского избиркома, Общественной палаты, регионального управления министерства юстиции, а также представители политических партий. Для того, чтобы выборы прошли максимально открыто и честно, депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказания за нарушения. К примеру, гражданину, уличенному в повторном голосовании, грозит крупный штраф, а тем, кто обманным путем проголосовал больше двух раз и вовсе - лишение свободы.



Кроме того, как рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, «…на выборах Президента не будут использоваться открепительные удостоверения. Также в массовом порядке не будет применяться досрочное голосование. По сути дела предлагается некий алгоритм, на основании которого любой гражданин, который находится не там, где прописан, а в другом месте, сможет прийти на избирательный участок и проголосовать».



Выборы президента России пройдут не во второе, а в третье воскресенье марта (то есть 18 марта - в день воссоединения Крыма с Россией), если глава государства подпишет законопроект, внесенный Государственной Думой. В нем, помимо переноса даты еще ряд поправок.Их обсуждали сегодня представители тульского избиркома, Общественной палаты, регионального управления министерства юстиции, а также представители политических партий. Для того, чтобы выборы прошли максимально открыто и честно, депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказания за нарушения. К примеру, гражданину, уличенному в повторном голосовании, грозит крупный штраф, а тем, кто обманным путем проголосовал больше двух раз и вовсе - лишение свободы.Кроме того, как рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, «…на выборах Президента не будут использоваться открепительные удостоверения. Также в массовом порядке не будет применяться досрочное голосование. По сути дела предлагается некий алгоритм, на основании которого любой гражданин, который находится не там, где прописан, а в другом месте, сможет прийти на избирательный участок и проголосовать».











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