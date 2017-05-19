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НОВОСТИ | Общество



19.05.2017 12:43 Тула готовится к приезду спартаковских болельщиков
Вести-Тула

Тула готовится к приезду спартаковских болельщиков

| фото |
В правительстве региона обсудили вопросы обеспечения безопасности и правопорядка в дни проведения в Туле заключительного матча футбольного сезона между «Арсеналом» и «Спартаком» в воскресенье 21 мая. Было отмечено, что игра вызывает большой ажиотаж, на данный момент все билеты на матч проданы, ожидается большое количество болельщиков столичной команды.

Правоохранительными органами будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности болельщиков, жителей города и спортсменов. Для гостей из столицы планируется организовать бесплатный трансфер от Московского вокзала до стадиона и обратно. Вход на гостевой фанатский сектор будет осуществляться только со стороны улицы Агеева.











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