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НОВОСТИ | Общество



19.05.2017 11:19 Предпринимателей обязали приобрести дефицитные фискальные накопители
Мария Кузнецова

С 1 июля большинство продавцов обязаны подключить кассу к интернету и установить в ней фискальный накопитель

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Посылку с полезной косметикой и продуктами Ирина Мищенко отправляет клиенту через посредника. У Ирины – интернет-магазин. А хочется открыть свой пункт выдачи заказов. И помещение есть, и аренда капает, и старую кассу уже переделали на новый лад - заплатили за это 15 тысяч рублей. Еще 12 отдали за фискальный накопитель для кассы. Но получить его пока не удалось. «На старой кассе мы работать не можем – будут штрафовать, а фискальный накопитель заказали, но их не хватает», - рассказала предприниматель.

В такой ситуации - многие. Цена и сроки поставки - первое, о чем спрашивают поставщиков на встрече в налоговой. Заводы не успевают выпустить столько накопителей. Но с 1 июля работать со старой техникой уж нельзя. Правда, эксперты успокаивают: «Если вы заключили договор, то не являетесь нарушителем. Вы не можете купить то, чего не в стране».

Цены на онлайн-кассы взлетели, в среднем до 30 тысяч рублей. Плюс накопитель и договор с оператором фискальных данных. По словам председателя Комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области Татьяны Лапаевой, «в настоящее время по поручению президента России рассматривается проект закона, который предусматривает налоговый вычет для предпринимателей 18 тысяч рублей на одну единицу контрольно-кассовой техники».

Вычет дадут, скорее всего, только индивидуальным предпринимателям. Тяжелее всего малому бизнесу, где прибыли небольшие. Но от закона не отвертеться - отсрочку на год дали только плательщикам ЕНВД и тем, кто на патентной системе.

Как сообщила заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Тульской области Ирина Якимова, «постановке подлежат около 11 тысяч кассовых аппаратов, более 3000 уже встали на налоговый учет».

Сэкономить деньги нельзя, зато можно сэкономить время - онлайн-кассы в налоговой регистрируются тоже онлайн. Налоговики советуют завести личный кабинет уже сейчас, летом количество запросов возрастет, поэтому возможны перебои в работе сайта.













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