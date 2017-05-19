НОВОСТИ | Общество







19.05.2017 10:44 Водитель ГТРК «Тула» возил группы на съёмки Брежнева, Ельцина и Путина Елена Панова





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В январе 1977 года в Тулу приезжает Генеральный секретарь партии Леонид Ильич Брежнев. Он должен вручить Золотую Звезду города-героя. Его встречают на Московском вокзале. Вдоль всего Красноармейского проспекта с обеих сторон дороги на расстоянии трех метров друг от друга стояла охрана. Александр Сергеевич работал в тот раз не с тульской, а московской съемочной группой. Вспоминает: было так холодно, что машину не отключали, постоянно в ней грели камеры.



В ноябре 1993 в Тулу второй раз приехал президент России Борис Ельцин. Он посетил воздушно-десантную дивизию и «Ясную Поляну». Журналисты ждали его у входа. Работать надо было с опережением. То есть не ехать вслед за главой государства, а уже встречать его на месте событий. Правда, такой суеты как во время приезда Брежнева уже не было.



В 2003 году накануне Дня Победы в Туле впервые побывал президент Владимир Путин. Событие для города грандиозное. И этот приезд не был похож на прежние визиты глав государства. Александр Сергеевич и в этот раз работал, что называется, на передовой. Водители всегда смотрят на происходящее со стороны. Но именно от них порой зависит, удастся ли съемочной группе получить эксклюзив, оказаться на месте событий первыми. А самое главное – успеть выдать репортаж в ближайшем выпуске «Вестей».



Вся жизнь – движение. Это про водителя нашей телерадиокомпании – Александра Сергеевича Дубинина. В его трудовой книжке только одна запись о том, что 12 апреля 1971 года принят на работу в Тульский радиотелецентр - именно так в то время называлась будущая ГТРК. Наверное, нет такого уголка в области, куда бы ни заезжал его автомобиль. Александр Сергеевич возил съемочные группы и во время самых важных событий.В январе 1977 года в Тулу приезжает Генеральный секретарь партии Леонид Ильич Брежнев. Он должен вручить Золотую Звезду города-героя. Его встречают на Московском вокзале. Вдоль всего Красноармейского проспекта с обеих сторон дороги на расстоянии трех метров друг от друга стояла охрана. Александр Сергеевич работал в тот раз не с тульской, а московской съемочной группой. Вспоминает: было так холодно, что машину не отключали, постоянно в ней грели камеры.В ноябре 1993 в Тулу второй раз приехал президент России Борис Ельцин. Он посетил воздушно-десантную дивизию и «Ясную Поляну». Журналисты ждали его у входа. Работать надо было с опережением. То есть не ехать вслед за главой государства, а уже встречать его на месте событий. Правда, такой суеты как во время приезда Брежнева уже не было.В 2003 году накануне Дня Победы в Туле впервые побывал президент Владимир Путин. Событие для города грандиозное. И этот приезд не был похож на прежние визиты глав государства. Александр Сергеевич и в этот раз работал, что называется, на передовой. Водители всегда смотрят на происходящее со стороны. Но именно от них порой зависит, удастся ли съемочной группе получить эксклюзив, оказаться на месте событий первыми. А самое главное – успеть выдать репортаж в ближайшем выпуске «Вестей».





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