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19.05.2017 10:07 Жители Комарок всё дальше от светлого будущего Алина Фурсенко





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«У нас текут крыши в домах, обращались, акты составляли, У нас плитка потолочная на гвоздях, больше ничего не держится», - рассказала Алина Амельчева. Лоскутное одеяло из остатков линолеума жильцов – это пол. Торчащие из-под осыпавшейся штукатурки металлоконструкции – потолок.



А это, очевидно, апогей усилий управляющей компании: на долгие просьбы жильцов покрасить подъезд УК согласилась, но здесь, в конце лестницы первого этажа, почему-то остановилась. Видимо, краски оказалось жалко. Но эстетическое неудобство можно было бы и пережить, если бы только оно!



«У нас практически в каждой квартире, как только начинает теплеть, появляются блохи земляные», - говорят жильцы. Появляются насекомые – уверены обитатели домов – от влажности, и неудивительно, под полом течет ручей, бежит ручей, питая подвальную зелень.



«В подвале там можно утонуть, больше чем по колено воды,

причем не воды, а именно фекалий», - проводит экскурсию Максим Щербатых.



Канализации в полном смысле в домах нет вообще – она тут работает по принципу выгребной ямы. Дома старые и неблагополучные, раньше они и вовсе были помещениями лечебно-исправительного учреждения – так оправдываются коммунальщики, к тому же и долги перед УК за содержание жилья с четырех домов за год перевалили уже за 700 тысяч.



По словам замдиректора УК «Зелёный город» Дмитрия Салькова, «с дома в месяц 16 тысяч рублей. В эти деньги входит зарплата дворникам и вывоз мусора, работа аварийно-диспетчерской службы. Этих средств катастрофически не хватает».



«Но зачем надо было тогда заходить на этот дом? Коли зашли - давайте работать», - говорит начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Тулы Сергей Шестаков.



Текущим ремонтом глобально ситуацию, правда, не спасти, только вот в Фонде капремонта решили почему-то иначе и поставили срок ремонта на 2030 год.



«Мы готовы переговорить с Фондом капитального ремонта, чтобы включить эти дома пораньше», - обещает Шестаков.



Может быть, тогда светлое будущее, которое каждый день обещают им старенькие агитплакаты, все-таки настанет и для жителей Комарок.



Едва ли обычному человеку придет в голову, что за этим апокалиптическим пейзажем спрятались четыре жилых дома. Бодрые лозунги на стене десятки лет зовут жителей Комарок к светлому будущему, да только сама стена уже начала трещать по швам.«У нас текут крыши в домах, обращались, акты составляли, У нас плитка потолочная на гвоздях, больше ничего не держится», - рассказала Алина Амельчева. Лоскутное одеяло из остатков линолеума жильцов – это пол. Торчащие из-под осыпавшейся штукатурки металлоконструкции – потолок.А это, очевидно, апогей усилий управляющей компании: на долгие просьбы жильцов покрасить подъезд УК согласилась, но здесь, в конце лестницы первого этажа, почему-то остановилась. Видимо, краски оказалось жалко. Но эстетическое неудобство можно было бы и пережить, если бы только оно!«У нас практически в каждой квартире, как только начинает теплеть, появляются блохи земляные», - говорят жильцы. Появляются насекомые – уверены обитатели домов – от влажности, и неудивительно, под полом течет ручей, бежит ручей, питая подвальную зелень.«В подвале там можно утонуть, больше чем по колено воды,причем не воды, а именно фекалий», - проводит экскурсию Максим Щербатых.Канализации в полном смысле в домах нет вообще – она тут работает по принципу выгребной ямы. Дома старые и неблагополучные, раньше они и вовсе были помещениями лечебно-исправительного учреждения – так оправдываются коммунальщики, к тому же и долги перед УК за содержание жилья с четырех домов за год перевалили уже за 700 тысяч.По словам замдиректора УК «Зелёный город» Дмитрия Салькова, «с дома в месяц 16 тысяч рублей. В эти деньги входит зарплата дворникам и вывоз мусора, работа аварийно-диспетчерской службы. Этих средств катастрофически не хватает».«Но зачем надо было тогда заходить на этот дом? Коли зашли - давайте работать», - говорит начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Тулы Сергей Шестаков.Текущим ремонтом глобально ситуацию, правда, не спасти, только вот в Фонде капремонта решили почему-то иначе и поставили срок ремонта на 2030 год.«Мы готовы переговорить с Фондом капитального ремонта, чтобы включить эти дома пораньше», - обещает Шестаков.Может быть, тогда светлое будущее, которое каждый день обещают им старенькие агитплакаты, все-таки настанет и для жителей Комарок.







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